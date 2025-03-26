Свыше семи тонн хлеба и кондитерских изделий изъяли в Петербурге за 2024 год

Сотрудники Роспотребнадзора в 2024 году изъяли более семи тонн хлеба и кондитерских изделий из-за выявленных нарушений. Специалисты следят за качеством и безопасностью продукции на полках городских магазинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства, в прошлом году было проверено 4800 проб. Из них 0,2% образцов хлебобулочных изделий не прошли тест на микробиологию. Проверку по микробиологическим показателям провалили 4,5% проб кондитерской продукции.

В то же время все товары соответствуют нормативам по санитарно-химическим и физико-химическим показателям. Специалисты не выявили ГМО, токсичные элементы и радиоактивные вещества.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд Петербурга приостановил деятельность бара «Свобода» на 60 суток за антисанитарию.

Татьяна Титаева