В Челябинской области вновь продлен режим неблагоприятных метеоусловий

В семи городах Челябинской области продлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Он будет действовать с 26 по 28 марта. Информация об этом размещена на сайте регионального гидрометцентра.

Режим НМУ введен в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино, Златоусте, Сатке и Аше. Предприятиям региона в эти дни необходимо снизить производительность на 15-20%.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», режим НМУ в Челябинской области на текущей неделе был объявлен с 24 по 25 марта, после чего продлен до утра 26 марта.