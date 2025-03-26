Арестован блогер, оскорбивший участников СВО

Блогер Владимир Ванян, который во время прямого эфира на платформе YouTube допускал нецензурные высказывания в адрес участников СВО и сотрудников специальных служб, помещен под арест на 13 суток, но в ближайшее время наказание может быть ужесточено, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Ванян

Фото: @sporthan777 Владимир Ванян

Фото: @sporthan777

Административное наказание в виде ареста Владимиру Ваняну назначено за неповиновение полиции при задержании, однако в отношении гражданина также составлены и направлены в суд протоколы о мелком хулиганстве (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ) и публичных действиях, направленных на дискредитацию вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

В случае признания Владимира Ваняна виновным по этим статьям суд продлит ему арест или назначит наказание в виде штрафа. Если блогер допустит повторные оскорбительные высказывания в адрес российских военных, в отношении него будет возбуждено уголовное дело.

Анна Перова, Краснодар