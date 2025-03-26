В Оренбуржье в 2024 году зафиксировано 432 случая отравления алкоголем, 107 из них — смертельных

В прошлом году на территории Оренбургской области зарегистрировано 432 случая острых отравлений спиртосодержащей продукцией, из которых 107 — с летальным исходом. Этот показатель уменьшился на 21% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Алкогольная продукция занимает третье место среди острых бытовых отравлений и первое — среди отравлений со смертельным исходом. Отравления происходили на 32 территориях региона. Превышение среднеобластного показателя наблюдается в Новотроицке, Оренбурге, Гайском и Кувандыкском муниципальных округах, Грачевском районе.

Отравления спиртосодержащей продукцией преобладали среди мужчин (71%), среди женщин — 29%. В разрезе социальных групп они преобладали среди безработных жителей (49 %).

Основные причины острых отравлений: этиловый спирт (54,6%) и суррогаты алкоголя (45,4%). В большинстве случаев они вызваны употреблением спиртосодержащих жидкостей, приобретенных в нелегальной торговой сети (88,4%).

Руфия Кутляева