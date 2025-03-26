В Ульяновске нашли недостатки при благоустройстве Театрального сквера

Выявлены недостатки, которые допустил подрядчик при благоустройстве Театрального сквера в Ульяновске. Специалисты МБУ «Стройзаказчик» выехали на объект и составили дефектную ведомость. Об этом сообщает глава города Александр Болдакин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

«Руководителю подрядной организации направлено предписание с требованием восстановить по гарантии фонтан и плиточное покрытие на ряде участков»,— говорится в сообщении.

Кроме того, по поручению главы Ульяновска в течение недели комиссия обследует состояние лип и краснолистных кленов в сквере и определит их приживаемость. При необходимости вместо погибших деревьев по гарантии высадят новые. Ранее саженцы лип и кленов для благоустройства сквера были поставлены из подмосковного питомника.

Георгий Портнов