В Новороссийске проверят работоспособность локальной системы оповещения

Работоспособность локальной системы оповещения проверят в Новороссийске на ПК «Шесхарис» 27 марта. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Проверка работоспособности системы оповещения пройдет на опасном производственном объекте в Новороссийске на ПП «Грушовая» ПП «Шесхарис» в период с 14:30 до 15:00. Проверка включена в план основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2025 год. Граждан просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева