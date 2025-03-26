Прокуратура добилась компенсации ребенку за травму в детсаду под Волгоградом

В Волгоградской области по иску прокуратуры суд принял решение о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка за полученную в детском саду травму. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Калачевского района выяснила, что утром 10 сентября минувшего года пятилетний мальчик упал с игрового элемента в виде металлической ракеты в детском саду, в результате чего получил открытый перелом пальца руки. Произошло это по той причине, что отвлеклась воспитатель.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд взыскать с дошкольной образовательной организации в пользу пострадавшего мальчика 150 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требование. Надзорное ведомство проконтролирует фактическое исполнение судебного акта по мере его вступления в законную силу.

Павел Фролов