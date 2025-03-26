Госсовет Удмуртии принял свыше 2,3 тысячи республиканских законов за 30 лет

Госсовет Удмуртии принял более 2,3 тыс. республиканских законов за все семь созывов, подводит статистику в честь Дня парламентаризма и 30-летия регионального парламента 26 марта пресс-служба заксобрания. Всего депутатский мандат за это время получили 409 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Выборы депутатов Госсовета Удмуртии первого созыва состоялись 26 марта 1995 года. Региональный парламент стал правопреемников Верховного Совета АССР.

«Три десятилетия назад была абсолютно другая страна в плане экономических и политических реалий, иное отношение ко многим привычным нам вещам. Российская государственность находилась на переломном этапе своего развития»,— сказал действующий спикер Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев.

По его словам, перед парламентариями первых созывов «стояли задачи по созданию крепкого правового каркаса, сохранению стабильности и управляемости в республике». «Немало сил тратилось на преодоление межгрупповых и межпартийных разногласий на пути к поставленным целям»,— добавил господин Невоструев.

Говоря о сегодняшнем дне, председатель регионального парламента назвал главными ориентирами в работе по раскрытию «имеющегося у Удмуртии потенциала в различных сферах» указы президента и задачи, которые тот ежегодно ставит перед Федеральным Собранием. «Действуем в рамках реализации нацпроектов»,— добавил он.

День парламентаризма утвердили в республике 24 ноября 2020 года депутаты Госсовета законом «О праздничных днях и памятных датах Удмуртии». Он приходится на 26 марта.