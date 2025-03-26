В повторный прокат выходит фильм «Без ума от Тиффани»

27 марта на экраны выходит документальный фильм Мэттью Миле «Без ума от Тиффани» (Crazy about Tiffany’s). Его премьера состоялась в 2016 году, а нынешний прокат приурочен к 85-й годовщине открытия флагманского магазина ювелирной компании на 5-й авеню в Нью-Йорке. Фильм рассказывает невероятную историю успеха Чарльза Льюиса Тиффани и компании, носящей его имя.

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Первой точкой продаж фирмы Tiffany стал крошечный магазин на Бродвее, открытый в 1837 году. Знаменитый в будущем ювелирный бренд начинал с торговли канцелярскими и галантерейными товарами, потом на прилавках появились разнообразные предметы из серебра — посуда, ключи, портсигары, украшения. На счету ювелиров Tiffany & Co. немало изобретений, в том числе маркетинговых: идея кольца для помолвки, особая закрепка бриллианта, фирменная голубая коробочка с белой лентой, ставшая самым желанным подарком для любой девушки. Название фильма «Без ума от Тиффани» позаимствовано у героини Одри Хепберн из легендарного фильма «Завтрак у Тиффани», который тоже принес славу ювелирному дому с 5-й авеню. Сегодня бренд Tiffany & Co. больше чем просто производитель украшений, это империя роскоши и неотъемлемая часть поп-культуры, причем в глобальном мировом масштабе.

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В фильме «Без ума от Тиффани» на экране появляются американская модель и актриса Джессика Бил, телеведущая Кэти Курик, актрисы Сара Джессика Паркер и Эми Файн-Коллинз, журналистка и писательница Фрэн Лебовиц, австралийский режиссер и сценарист Баз Лурман, а также бывший креативный директор ювелирного дома Франческа Амфитеатроф.