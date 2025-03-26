Новосибирские учреждения ФСИН произвели продукции на 1 млрд рублей

По итогам 2024 года учреждения ГУ ФСИН Новосибирской области оказали услуги и реализовали продукцию собственного производства на сумму более 1 млрд руб., рассказал на встрече с полпредом президента в Сибирском федеральном округе начальник регионального главка ФСИН Алан Купеев. Он отметил, что такого показателя служба достигла впервые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Исправительные учреждения Новосибирской области выпускают широкую номенклатуру изделий: остановочные павильоны, корпусную и мягкую мебель, контейнерные площадки и контейнеры для раздельного сбора ТКО, моющие средства, чугунные люки, спецодежду, продукты питания и другое. Часть производств перепрофилированы на изготовление продукции для нужд СВО, подчеркнул господин Купеев.

В состав ГУ ФСИН России по Новосибирской области входят 16 исправительных учреждений: пять колоний строгого режима, три колонии общего режима, колония для содержания женщин, колония особого режима, воспитательная колония, лечебно-исправительное учреждение, три следственных изолятора, колония-поселение и исправительный центр. В 2024 году учреждения ФСИН региона перечислили налогов на сумму более 990 млн руб., из них 617 млн — в консолидированный бюджет области.

Михаил Кичанов