Кубанский ФРП одобрил займы на 47,3 млн рублей трем предприятиям

Экспертный совет Фонда развития промышленности Краснодарского края одобрил финансирование трех предприятий региона на сумму 47,3 млн руб. Средства направят на модернизацию обрабатывающих и пищевого производств, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Третий год подряд поддерживаем предприятия пищепрома, предоставляя заемные средства на их техническое переоснащение. На заседании экспертного совета фонда согласовали заем одному предприятию этой отрасли и двум — обрабатывающей промышленности»,— отметил министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько.

По программе «Пищевик» получит поддержку краснодарская компания «ЮГ-ФУД», специализирующаяся на производстве продукции из мяса птицы и полуфабрикатов. В текущем году в рамках проекта максимальная сумма займа увеличена до 100 млн руб., а срок кредитования — до пяти лет. Программу создали по инициативе губернатора Краснодарского края.

В рамках программы «Проекты развития» займы одобрены краснодарской компании «Аванта» — одному из ведущих российских производителей косметико-парфюмерной продукции, а также предприятию «Экохарвест» из Динского района, выпускающему биогумус.

В 2025 году региональный ФРП докапитализировали до 10 млрд руб. По словам Дмитрия Хмелько, сегодня фонд входит в тройку лидеров среди аналогичных институтов развития России по объему капитализации.

Сейчас ФРП Краснодарского края реализует 13 программ льготного заемного финансирования по ставкам от 0,1 до 4% годовых, девять из которых — за счет собственных средств.

Анна Гречко