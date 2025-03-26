Актер казанского театра Илья Славутский стал заслуженным артистом России

Актер и режиссер Казанского академического русского Большого драматического театра имени В. И. Качалова Илья Славутский удостоен звания заслуженного артиста России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Присвоить почетное звание заслуженного артиста Российской Федерации Славутскому Илье Александровичу — артисту государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан “Казанский академический русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова”», — говорится в указе.

Илья Славутский родился 29 января 1979 года в городе Озерске Челябинской области. В 1998 году он окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 2006 году — режиссерское отделение этого же института.

Господин Славутский также имеет звание народного артиста Татарстана.

Артём Дергунов