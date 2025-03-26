«Россети Тюмень» заключили с провайдерами 13 договоров на размещение линий связи

За 2024 год «Россети Тюмень» заключили с операторами связи 13 договоров возмездного оказания услуг по размещению волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах воздушных линий электропередачи в Тюменской области. Это позволило упростить работу с операторами связи и легализовать ВОЛС, уже размещенные на опорах ЛЭП.



Вес кабеля и его натяжение требуют обязательного расчета, а неучтенная нагрузка может оказаться критической и привести к технологическому нарушению. Несогласованный подвес ВОЛС часто приводит к перебоям электроснабжения потребителей и угрожает жизни и здоровью самих нарушителей. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна сильно затрудняют любые работы энергетиков на воздушных линиях электропередачи.

В прошлом году «Россети Тюмень» выявили около 50 тысяч подвесов ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства без заключения соответствующих договоров.

С 21 апреля 2025 года работы по демонтажу незаконных подвесов, размещенных на опорах ЛЭП, будут проводиться в селе Юргинское на улице Центральной. Перед демонтажем энергетики направили провайдерам требования убрать подвесы, но владельцы телекоммуникаций не приняли необходимые меры.

Электросетевая компания готова к сотрудничеству с операторами связи. Обратиться за разъяснениями по вопросу оформления услуги по размещению линий связи на энергообъектах «Россети Тюмень» можно по телефону 8 (3452) 59-64-95 и электронной почте Khalidullin-DR@te.ru.

АО «Россети Тюмень»