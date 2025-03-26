Песков выразил соболезнования родным погибшей журналистки «Первого канала»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента «Первого канала» Анны Прокофьевой. Сегодня, 26 марта, съемочная группа канала подорвалась на мине в Белгородской области. Ранения получил оператор канала Дмитрий Волков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Анны Прокофьевой Фото: telegram-канал Анны Прокофьевой

«Еще одна потеря среди журналистов. "Первый канал". Анна Прокофьева. Мы соболезнуем в первую очередь родным Анны и всему коллективу ''Первого канала''»,— сказал господин Песков во время конференц-колла с журналистами (цитата по «РИА Новости»).

Анне Прокофьевой было 35 лет. На «Первом» она вела репортажи из зоны СВО с 2023 года, до этого работала в испанской редакции агентства «Россия сегодня».

Дмитрия Волкова экстренно доставили в Курскую областную больницу. Он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату ИВЛ. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщал, что у журналиста минно-взрывная травма, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей.

Полина Мотызлевская