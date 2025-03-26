За 2024 год компания «Орелмасло» уменьшила чистую прибыль

В 2024 году чистая прибыль крупнейшего производителя растительного масла в Орловской области АО «Орелмасло» составила 1,5 млрд руб., что на 59% меньше, чем по итогам 2023 года (3,6 млрд руб.). Это следует из базы данных Rusprofile.ru.

При этом выручка увеличилась на 15%, составив 21 млрд руб. против 18 млрд руб. годом ранее. Себестоимость продаж выросла на 29% — до 17 млрд руб. В 2023 году этот показатель равнялся 13,2 млрд руб.

Дебиторская задолженность компании тоже увеличилась — до 6,6 млрд руб. против 4,2 млрд руб. в 2023 году. Кредиторская задолженность снизилась с 470 млн до 230 млн руб.

В прошлом году «Орелмасло» вложило 220 млн руб. в развитие своего производства.

Анна Швечикова