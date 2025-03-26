В Индии в отношении артиста завели дело за шутку о местном чиновнике

Популярный индийский комик Кунал Камра оказался под следствием из-за шутки с намеком на заместителя главного министра штата Махараштра, сообщает CNN. В результате в отношении стендапера заведено дело о клевете. Кунал Камра известен своими шутками о поп-культуре и политике. Его выступление в Мумбае, состоявшееся 23 марта, также было посвящено местным политикам и олигархам, в частности роскошной свадьбе сына миллиардера Мукеша Амбани Ананта и дочери владельца крупной фармкомпании Радхики Мерчант. Посреди выступления господин Камра пошутил о заместителе главного министра штата Махараштра Экнатхе Шинде. Причем стендапер даже не назвал чиновника по имени, лишь намекнув о нем. Но этого оказалось достаточно, чтобы сторонники радикальной индуистской партии «Шив Сена», которую представляет чиновник, пришли после выступления комика в клуб и разгромили его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @kuna_kamra Фото: @kuna_kamra

Представитель «Шив Сена» заявил, что слова Кунала Камры «оскорбили» жителей Махараштры. «Полиция Мумбая должна взять Кунала Камру под стражу, арестовать его, посадить за решетку и возбудить в отношении него дело»,— сказал он в видеообращении. Сам господин Камра заявил, что не собирается извиняться за свои шутки, а также не боится сторонников «Шив Сена». Под видеороликом с выступлением комика, размещенным на YouTube, сотни людей оставили комментарии в поддержку артиста и отправили ему денежные пожертвования для грядущей судебной тяжбы с властями.

Кирилл Сарханянц