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Турковская районная больница устранила нарушения по требованию прокуратуры

Благодаря вмешательству прокуратуры Саратовской области администрация ГУЗ СО «Турковская районная больница» устранила нарушения трудовых прав работников. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

О нарушениях в ГУЗ СО «Турковская районная больница» рассказала жительница Саратовской области на личном приеме прокурора региона Сергея Филипенко. Сразу после этого надзорное ведомство провело проверку и выяснило, что работники не обеспечены средствами индивидуальной защиты.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление главврачу учреждения здравоохранения, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ. В результате нарушения были устранены, а допустившие их лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Павел Фролов