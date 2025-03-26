Госконтроль: обеспеченность кормами животных зоопарка Удмуртии составила 16,7%
Средняя обеспеченность коллекции животных Государственного зоопарка Удмуртии кормами в 2022-м составляла 42,9% от утвержденной нормы кормления, в 2023-м и первом квартале 2024-го — по 16,7%, что указывает на несбалансированное питание особей, следует из годового отчета регионального Государственного контрольного комитета (ГКК). Причиной этого называется недостаточный объем бюджетного финансирования.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
«В дальнейшем (несбалансированное питание.— "Ъ-Удмуртия") может вызвать недостаток витаминов и минералов в их рационе, следствием чего могут стать болезни и потеря экстерьерного вида»,— указано в отчете.
Кроме того, региональное минприроды вовремя не инициировало утверждение госпрограммы «Окружающая среда и природные ресурсы», в рамках которой «подлежали реализации мероприятия в части обеспечения» работы зоопарка. Программу приняли на год позже установленного срока, в декабре 2024-го.
Так, зоопарку на выполнение госзаданий выделили в 2022-м 55,4 млн руб. или 34,2% от расчетной потребности, в 2023-м — 50 млн руб. или 22%. С октября 2023-го, когда финансирование госзаданий учредителем было прекращено, зоопарк выполнял их за счет собственных средств, истратив 26,9 млн руб. В комитете отмечают, что это не позволило учреждению укрепить материально-техническую базу и, среди прочего, провести ремонт закрепленного имущественного комплекса.