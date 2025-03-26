Госконтроль: обеспеченность кормами животных зоопарка Удмуртии составила 16,7%

Средняя обеспеченность коллекции животных Государственного зоопарка Удмуртии кормами в 2022-м составляла 42,9% от утвержденной нормы кормления, в 2023-м и первом квартале 2024-го — по 16,7%, что указывает на несбалансированное питание особей, следует из годового отчета регионального Государственного контрольного комитета (ГКК). Причиной этого называется недостаточный объем бюджетного финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«В дальнейшем (несбалансированное питание.— "Ъ-Удмуртия") может вызвать недостаток витаминов и минералов в их рационе, следствием чего могут стать болезни и потеря экстерьерного вида»,— указано в отчете.

Кроме того, региональное минприроды вовремя не инициировало утверждение госпрограммы «Окружающая среда и природные ресурсы», в рамках которой «подлежали реализации мероприятия в части обеспечения» работы зоопарка. Программу приняли на год позже установленного срока, в декабре 2024-го.

Так, зоопарку на выполнение госзаданий выделили в 2022-м 55,4 млн руб. или 34,2% от расчетной потребности, в 2023-м — 50 млн руб. или 22%. С октября 2023-го, когда финансирование госзаданий учредителем было прекращено, зоопарк выполнял их за счет собственных средств, истратив 26,9 млн руб. В комитете отмечают, что это не позволило учреждению укрепить материально-техническую базу и, среди прочего, провести ремонт закрепленного имущественного комплекса.