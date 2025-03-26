Ярославский юрист осталась без машины из-за долгов по штрафам и налогам

В Ярославле судебные приставы арестовали автомобиль юриста, за которой числится долг в 277 тыс. руб. Об этом сообщили в областном УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФССП по Ярославской области Фото: УФССП по Ярославской области

На исполнении у приставов находились 84 производства в отношении жительницы города. Ее задолженность сложилась из неоплаченных штрафов ГИБДД, коммунальных платежей и налогов. Приставы объявили в розыск имущество должницы и в результате нашли автомобиль юриста — Honda Pilot.

«В присутствии понятых иномарку арестовали и эвакуировали на специализированную стоянку»,— сообщили в ведомстве.

Если юрист не выплатит долг, то ее автомобиль продадут, деньги с реализации пойдут в счет погашения.

Алла Чижова