Ростовская область вошла в топ-50 регионов национального экологического рейтинга

По итогам зимы 2025 года Ростовская область вошла в топ-50 регионов России национального экологического рейтинга. Соответствующее исследование провела Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

В целом регион набрал 75 баллов, как и осенью 2024 года, и занял 43-ю строчку в топе.

Рейтинг был сформирован на основе трёх базовых индексов: природоохранного (56 баллов), промышленно-экологического (66 баллов) и социальной сферы (88 баллов). Максимальный сводный балл — 100.

Лидером экорейтинга за зиму 2025 года стала Республика Алтай с 86 баллами. Самые низкие показатели у Забайкальского края и Свердловской области — по 59 баллов.

Валентина Любашенко