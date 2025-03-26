Суд отправил под арест четырех участников поджога Союза ветеранов в Ставрополе

В Ставрополе суд арестовал четверых участников поджога здания общественной, ветеранской организации. Дело квалифицируется по статье о покушении на теракт, сообщили в СУ СК Ставропольского края.

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По данным следствия, трое из задержанных — несовершеннолетние. Все они проживают в Изобильненском округе. СК сообщает, что предполагаемый «куратор» должен был заплатить участникам 50 тыс. руб. за видео процесса.

Все подозреваемые признали свою вину и будут находиться под стражей до 22 мая.

«Ъ-Кавказ» сообщал о том, что в здании ставропольского Союза ветеранов боевых действий ночью 22 марта произошел пожар. Никто не пострадал. ЧП случилось в здании на проспекте Октябрьской революции.

Николай Аксенов