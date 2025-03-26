Госконтроль: средний срок ожидания жилья детьми-сиротами в Ижевске достиг 10 лет

Не менее 8,9 млрд руб. требовалось на обеспечение квартирами всех детей-сирот в Удмуртии, включенных в список очередности по данным на 1 января 2024 года, следует из годового отчета удмуртского Государственного контрольного комитета (ГКК). При этом средний срок ожидания квартиры для более чем половины указанных лиц в регионе превышает 5 лет, в Ижевске — достигает 10 лет. За 2021-2023 гг. на покупку квартир для сирот было потрачено 2,3 млрд руб. — жилье получили 1,1 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Однако, указывает ГКК, система распределения полномочий между региональными министерствами и городскими администрациями оказалась неэффективной, а выделенных средств недостаточно. Так, в 2021-2023 гг. не было освоено более 124 млн руб.

Основную часть из них — почти 117,3 млн руб. — не распределило министерство строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии. Среди причин ГКК называет организационные упущения, длительность закупочных процедур, нарушение сроков приобретения и строительства жилья. Впоследствии региональный минстрой уплатил 1,3 млн руб. штрафа за счет бюджета.

Среди других проблем ГКК отмечает отсутствие единой государственной информационной системы данных о нуждающихся и жилфонде для детей-сирот, правовая неурегулированность вопросов по направлению и отсутствие «персонифицированного подхода» к указанным лицам.