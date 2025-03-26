Челябинцы в среднем тратят 34% зарплаты на аренду квартиры

В марте жители Челябинска со средней зарплатой в 73,8 тыс. руб. тратят на аренду однокомнатной квартиры стоимостью 24,8 тыс. руб. 34% своей зарплаты. За год доля расходов на съем жилья сократилась на 5%, выяснили эксперты Циан.Аналитики в новом исследовании.

В среднем по стране жители мегаполисов отдают за аренду квартиры 37% зарплаты. В прошлом марте этот показатель составлял 40%. Как отмечают авторы исследования, увеличение доступности съема жилья стало следствием опережающего роста зарплат. За последний год жалованье в среднем в городах-миллионниках увеличилось на 18%, а ставки аренды — на 11%.

Самая большая часть зарплаты — 46% — на съем жилья уходит у москвичей. При среднем жаловании по городу 141 тыс. руб. они тратят на аренду около 65,3 тыс. руб. За год проживание в съемной квартире в столице стало доступнее на 2%. 42% зарплаты жители отдают на аренду в Волгограде, 40% — в Нижнем Новгороде.

Виталина Ярховска