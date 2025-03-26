В Самаре вынесен приговор по делу о хищении имущества на железной дороге

Железнодорожный районный суд Самары вынес признал виновным 27-летнего местного жителя по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации ведомства, в августе прошлого года днем в в районе железнодорожной станции Толевая подсудимый вместе со своим знакомым похитил лом черных металлов из полувагонов. Похищенное имущество они планировали сдать в пункт приема металлолома. Сотрудники транспортной полиции пресекли их деятельность.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В ведомстве уточняют, что уголовное дело в отношении других участников группы выделено в отдельное производство.

Руфия Кутляева