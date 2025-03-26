В Оренбуржье руководителем муниципалитета стал главный по сельскому хозяйству
Сергей Вязовик избран главой Акбулакского района Оренбургской области. За него проголосовало большинство представителей совета районных депутатов. До этого он был заместителем руководителя муниципалитета и курировал управление сельского хозяйства. Об этом сообщает министерство региональной и информационной политики.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Сергей Вязовик будет возглавлять территорию ближайшие пять лет», — говорится в сообщении.
Он родился в Акбулакском районе3 октября 1984 года. Сергей Вязовик окончил Оренбургский государственный аграрный университет по специальности «Агрономия».