Хинштейн: пострадавший оператор «Первого канала» находится в тяжелом состоянии

Оператор «Первого канала» Дмитрий Волков, подорвавшийся на мине в Белгородской области вместе с корреспонденткой Анной Прокофьевой, получил тяжелые ранения. Его доставят на лечение в Курскую областную больницу. Как сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, у журналиста минно-взрывная травма, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей.

По словам господина Хинштейна, оператор изначально был доставлен в Обоянскую центральную районную больницу. Его подключили к аппарату ИВЛ. Сейчас его экстренно доставляют в областную больницу.

«Уже собрался консилиум с привлечением Федерального центра медицины катастроф и специалистов НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. В случае необходимости будет решаться вопрос о переводе журналиста в Москву»,— написал глава региона.

Сегодня, 26 марта, «Первый канал» сообщил, что съемочная группа канала подорвалась на мине в Белгородской области — корреспондентка Анна Прокофьева погибла, а оператор Дмитрий Волков получил ранения. Канал не уточнял состояние пострадавшего оператора.

Анне Прокофьевой было 35 лет. На «Первом» она вела репортажи из зоны СВО с 2023 года, до этого работала в испанской редакции агентства «Россия сегодня».

Полина Мотызлевская