В Невьянске задержали начальника колонии №46 Александра Мельникова
Силовики задержали начальника исправительной колонии №46 в Невьянске Александра Мельникова. Как сообщил источник «Ъ-Урал», в отношении него избрана мера пресечения.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ГУФСИН по Свердловской области от комментариев по теме отказались.
Как рассказали «Ъ-Урал» в суде, Александру Мельникову избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга. Его обвиняют по ст.290 ч.3 УК РФ (получение взятки) и по ст. 286 ч.3 п. е УК РФ (превышение должностных полномочий).
Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в 2021 году в отношении начальника колонии №46 в Невьянске Дмитрия Мельникова было возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получал взятки через посредника «за общее покровительство и попустительство по службе от ряда осужденных» в исправительном учреждении.