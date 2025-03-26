В Невьянске задержали начальника колонии №46 Александра Мельникова

Силовики задержали начальника исправительной колонии №46 в Невьянске Александра Мельникова. Как сообщил источник «Ъ-Урал», в отношении него избрана мера пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ГУФСИН по Свердловской области от комментариев по теме отказались.

Как рассказали «Ъ-Урал» в суде, Александру Мельникову избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга. Его обвиняют по ст.290 ч.3 УК РФ (получение взятки) и по ст. 286 ч.3 п. е УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в 2021 году в отношении начальника колонии №46 в Невьянске Дмитрия Мельникова было возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получал взятки через посредника «за общее покровительство и попустительство по службе от ряда осужденных» в исправительном учреждении.

Мария Шараева