Суд в Ростове огласил приговор 23 участникам запрещенного «Азова»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по уголовному делу об участии более 20 человек в украинском полке «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ). Фигурантам назначено от 13 до 23 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении 24 предполагаемых участников украинского подразделения «Азов» (признано в РФ террористическим и запрещено) рассматривалось в Южном окружном военном суде с июня 2023 года. 15 мужчинам, служившим в нем в разное время и на разных должностях, и девяти женщинам, работавшим в основном поварами, вменяли насильственный захват власти в ДНР, а также участие в террористической организации. Большинство подсудимых частично признали вину.

За время судебного следствия один из подсудимых умер в российском СИЗО. Еще 11 человек были переданы украинской стороне в рамках обмена пленными. Они были осуждены заочно.

Кристина Федичкина