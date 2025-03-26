Воронежский областной краеведческий музей покинула директор Елена Вычерова

Елена Вычерова, возглавлявшая Воронежский областной краеведческий музей с 2007 года, покинула пост директора по собственному желанию. Об этом сообщили в министерстве культуры Воронежской области. Исполнять обязанности руководителя до принятия новых кадровых решений будет заместитель директора по развитию Роман Берестнев.

Минкульт поблагодарил госпожу Вычерову за «многолетний плодотворный труд и вклад в развитие и процветание областного краеведческого музея».

Елена Вычерова родилась 22 сентября 1966 года в Воронеже, окончила исторический факультет ВГУ в 1989 году. С 1989 по 2004 год работала в коммерческих структурах, затем возглавила «Воронежоблкинофонд» (2004–2006) и краеведческий музей. Под ее руководством были разработаны экспозиции на корабле-музее «Гото Предестинация» и в усадьбе Сталь фон Гольштейнов, а также создана новая экспозиция по истории Воронежской области во время Великой Отечественной войны.

Анна Швечикова