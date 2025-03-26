Кибермошенники похитили у нижегородцев 3,8 млрд рублей в 2024 году

По итогам 2024 года в Нижегородской области зафиксировали 11,5 тыс. преступлений, совершенных с помощью информационных технологий. У жителей выманили 3,8 млрд руб., сообщили в региональном управлении МВД.

Самым распространенным типом киберпреступлений остается мошенничество (52,8% от общего числа). Затем идут преступления, связанные с оборотом наркотиков (17,9%), кражи (12,3%) и преступления в сфере компьютерной информации (10,7%).

Елена Ковалева