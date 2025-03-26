Чартерные рейсы из Нижнекамска в Анталью запустят с 24 мая

С 24 мая начнутся начнутся рейсы из международного аэропорта Бегишево (Нижнекамск) в турецкую Анталью. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чартерные рейсы из Нижнекамска в Анталью начнутся с 24 мая

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Чартерные рейсы из Нижнекамска в Анталью начнутся с 24 мая

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Период чартерной программы: с 24 мая по 25 октября», — говорится в сообщении пресс-службы.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю на пассажирских самолетах Boeing 737-800, которые могут принять на борт до 189 пассажиров.

Артём Дергунов