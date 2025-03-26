Сбер вошел в топ-25 самых дорогих банковских брендов Европы

Сбер сохранил лидерство среди самых дорогих брендов на российском банковском рынке в 2025 году. По данным журнала Brand Finance, стоимость бренда Сбера достигла $4,8 млрд (в 2024-м — $4,4 млрд). По этому показателю Сбер занял 78-е место в рейтинге Top 500 Banking Brands и 22-е место — в рейтинге 25 Most Valuable Bank Brands in Europe. В Европе Сбер опередил такие банки, как норвежский DNB, итальянский UniCredit и нидерландский ABN AMRO. Несмотря на санкции и непростую геополитическую ситуацию, банк укрепляет свои позиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Сбер — это крупнейший мировой бигтех. Десятки научных подразделений работают в компании над сотнями высокотехнологичных проектов и прикладных исследований в областях искусственного интеллекта, кибербезопасности, блокчейна, робототехники и многих других. Эти проекты позволяют преобразовывать накопленные знания в технологии и продукты, что позволяет нам оставаться самым дорогим брендом среди российских финансовых институтов»,- сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сбербанк развивает целый ряд образовательных, медицинских, инфраструктурных проектов. Например, вскоре в Горно-Алтайске появится современная воздушная гавань, отвечающая высоким требованиям организации авиасообщения. На Алтае принимает гостей горный курорт «Манжерок» с аккредитованными для проведения международных соревнований горнолыжными трассами. В Крыму функционирует курорт мирового уровня «Мрия».