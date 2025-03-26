Банк «Кубань Кредит» поднялся на 5 позиций в рейтинге Forbes

Банк «Кубань Кредит» укрепил свои позиции в рейтинге Forbes «Топ-100 самых надежных банков России», поднявшись на 5 строчек и заняв 73-е место в 2025 году. Согласно исследованию, активы кредитной организации оцениваются в 189,7 млрд рублей, что свидетельствует об устойчивом росте по сравнению с предыдущим годом.

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При составлении рейтинга Forbes эксперты учитывали данные ведущих российских рейтинговых агентств — АКРА, «Эксперт РА», НКР и НРА. Основным критерием оценки стала кредитоспособность банков в рублях, которая определяется по шкале от максимального (AAA) до умеренно-низкого уровня.

В 2024 году «Кубань Кредит» занимал 78-ю позицию с активами в 173 млрд рублей. За год банк увеличил этот показатель и улучшил свои позиции в рейтинге, подтвердив умеренный уровень кредитоспособности (BBB) по оценкам АКРА и НКР.

«Рост в рейтинге Forbes подтверждает стабильность и надежность банка даже в условиях изменчивой экономической среды. Мы продолжаем работать над повышением качества услуг и расширением возможностей для наших клиентов», — отметил председатель Правления Банка «Кубань Кредит» Александр Калинич.

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