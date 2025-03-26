Краснодарского блогера будут судить после стрима с оскорблением участников СВО
В Краснодаре сотрудники полиции составили три административных протокола в отношении 35-летнего местного жителя. Поводом для этого стали действия, содержащие признаки оскорбления человеческого достоинства, дискредитации Вооруженных сил РФ, а также неповиновения законному распоряжению представителя власти, передает пресс-служба городского УМВД.
Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару
По данным ведомства, гражданин распространял в интернете информацию, выраженную в неприличной форме и демонстрирующую явное неуважение к обществу. Также ему вменяется публичная дискредитация использования Вооруженных сил РФ в целях обеспечения национальной безопасности.
За указанные правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа до 150 тыс. руб. либо административного ареста сроком до 15 суток. Материалы переданы в суд для рассмотрения.