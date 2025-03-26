Во Владикавказе отремонтируют главный мемориал республики за 5 млн рублей

Администрация Владикавказа выделила 5 млн руб. на ремонт мемориального комплекса «Осетии ратная слава». Подрядчику предстоит обновить покрытие и провести реставрацию к 3 июля 2025 года, следует из условий контракта на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Владикавказа Фото: Администрация Владикавказа

Мемориал, установленный в 1980-х годах на площади Ленина, увековечивает имена известных военных деятелей. Среди них — генералы Российской империи, кавалеры ордена Святого Георгия, дважды Герои Советского Союза Исса Плиев и Иван Фесин, а также Герои Советского Союза и полные кавалеры орденов Славы, маршалы и генералы Советской Армии.

В 2017 году во Владикавказе после двухмесячных работ символ столицы Северной Осетии — скульптура «Фатима, держащая солнце» — вернулась на свое прежнее место.

Николай Аксенов