СУ СК России по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по факту убийства жителем Чистополя родного брата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане возбуждено уголовное дело против мужчины, убившего своего брата

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Татарстане возбуждено уголовное дело против мужчины, убившего своего брата

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По версии следствия, братья поругались во время распития спиртных напитков. Один из них, 69-летний мужчина, в ходе ссоры схватил нож и нанес брату удар в область сердца. От полученной травмы тот скончался.

Подозреваемого задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье, предусмотренной ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Дарья Сайфиева