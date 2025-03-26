Майк Уолц послал ошибочный Signal

В Белом доме считают, что нужды в извинениях за скандал с утечкой информации через секретный чат администрации нет. Дональд Трамп заявил, что его советник по нацбезопасности выполняет свою работу, а причина скандала — в несовершенстве технологий. Майк Уолц оказался в центре скандала после того, как случайно включил в переписку с участием вице-президента и министра обороны редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга. Журналист опубликовал скриншоты из чата с данными об операции против хуситов в Йемене. Какими будут последствия этой истории, выяснял Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Переписка первых лиц администрации Трампа с ее многочисленными эмодзи и яркими речевыми оборотами, свидетелями которых стал весь мир, с подачи газеты Politico привела к обсуждению отставки Уолца. Критики сосредоточились на аспекте безопасности, ведь ключевые фигуры правительства без протокольных условностей говорили о планах ударов по Йемену. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что речь идет о чем-то большем, нежели ошибка: «Мы имеем дело с тем, что высокопоставленные руководители США, включая вице-президента и министра обороны, ведут секретные обсуждения военных действий через незащищенные приложения. Плохо, что в эту цепочку включили частное лицо, но гораздо хуже, что секретной военной информацией обменивались через несанкционированное приложение. Если эти подробные данные о координации военных операций попадут в руки врагов Америки, это может привести к гибели людей, это поставило бы под угрозу национальную безопасность Америки».

Белый дом подтвердил подлинность сообщений, но заявил об отсутствии угроз для национальной безопасности. Дональд Трамп и вовсе списал все на технологии. Но тема далеко не закрыта, говорит американист Ян Веселов: «Потенциально речь может идти о нарушении закона о шпионаже, потому что Signal не входит в список приложений, которым разрешается делиться секретной информацией. Отдельный аспект — там удаляются сообщения. А вообще, согласно закону, люди, которые входят в кабинет министров, всю свою рабочую документацию должны сохранять, и ее потом отправляют в архив».

Шеф Пентагона Пит Хегсет настаивает, что никакой военной информации раскрыто не было. Но репутационно по однопартийцам Дональда Трампа нанесен удар, отмечает преподаватель политологии Дрекельского университета в Филадельфии Сергей Костяев: «История, конечно, феерическая для республиканцев. Они же всегда себя позиционировали как партию закона, порядка, которая блюдет национальные интересы, а сейчас они выглядят довольно глупо. Когда в ноябре, скорее всего, демократы вернутся в Палату представителей, тогда уже могут инициировать расследование, вызвать в Конгресс на дачу показаний.

Что касается расследования по линии Министерства юстиции и ФБР, собственно, для этого министром юстиции была назначена Бонди, в ФБР — Кэш Пател, чтобы никаких расследований».

При этом главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг настаивает, что у него есть скрины с данными об оружии, времени и целях ударов. Демократическая партия будет использовать кейс с незащищенной утечкой до конца. А если у них получится вернуть большинство в Палате представителей, история может обернуться новым «Уотергейтом», объясняет профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков: «В таких ситуациях обязательно летят головы, хотя бы в качестве символических жертв. Сейчас это мог бы быть кто-то из разведслужб. Но мы имеем дело с Трампом, который из всего делает шоу. Конкретный скандал открывает дорогу для подобных ситуаций с тем, чтобы привести к чему-то, аналогичному "Уотергейту". Парадокс "Уотергейта" был в том, что Ричард Никсон оказался перед перспективой снятия с должности не потому, что что-то произошло, а потому, что он достаточно неуклюже пытался замять скандал».

Помощник Трампа по нацбезопасности, объясняясь в Вашингтоне, сказал: «В этом городе много журналистов, которые сделали имя, придумывая ложь. Я никогда не общался с Голдбергом и не знаю, как он попал в эту комнату». Журналист утверждает, что приглашения для подключения к дискуссии в Signal получил от пользователя с ником Майк Уолц.

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Станислав Крючков