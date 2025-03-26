Глава СКР потребовал доклад о нападении собаки на мальчика в Саратове

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о ходе расследования уголовного дела о нападении безнадзорной собаки на мальчика в Саратове (ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Дмитрию Костину предстоит доложить об установленных обстоятельствах. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По данным соцмедиа, мальчик подвергся нападению безнадзорной собаки 24 марта текущего года на детской площадке в одном из дворов Саратова. Ребенок получил телесные повреждения, ему потребовалась помощь медиков.

Павел Фролов