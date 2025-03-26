«Локомотив» стал командой-лидером по успешности тренерских запросов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала статистику тренерских запросов в регулярном чемпионате сезона 2024/2025. Ярославский клуб «Локомотив» разделил первое место с двумя другими командами с показателем 100%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Запросы на проведение дополнительного видеопросмотра фрагмента матча тренеры делают с целью изучения спорных моментов игры, таких как блокировка вратаря при взятии ворот, покидание шайбой пределов площадки, нарушение численного состава и пас рукой. Так можно оспорить засчитанный гол.

Тренерский штаб «Локомотива» взял три запроса и все они оказались удачными. С таким же показателем лидируют московское «Динамо» (3 запроса, все удачные) и челябинский «Трактор» (2 запроса, все удачные). Худший показатель — 0% — отмечен у ХК «Сибирь» и «Салават Юлаев». У «Сибири» два взятых запроса оказались неудачными, у «Салавата» — один.

Всего в сезоне тренерские штабы взяли 134 запроса, почти половина из них касалась блокировки вратаря.

Алла Чижова