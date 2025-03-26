Прощание с телеведущим Цивилевым пройдет в храме Рождества Христова 27 марта

Церемония прощания с телеведущим Константином Цивилевым пройдет 27 марта в храме Рождества Христова в Митино, после чего его кремируют и похоронят на Митинском кладбище. Об этом ТАСС сообщила вдова телеведущего Марина Цивилева. О смерти Константина Цивилева стало известно вчера, 25 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Левитин / РИА Новости Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Госпожа Цивилева уточнила, что прощание начнется в 11:30. «Мы будем кремировать Костю, это была его воля»,— сказала она.

Константин Цивилев родился в Москве в 1965 году. В 1993 году он окончил Московский государственный институт культуры. С 90-х вел телепрограммы «Времечко» и «Сегоднячко». С 2003 по 2008 год был автором и ведущим передачи «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь». После этого работал на радио «Маяк», в 2010 году стал ведущим программы «Дела житейские» на канале «Доверие». Константин Цивилев — автор 50 документальных фильмов из цикла «Городские истории» и трех юмористических книг о телезвездах.

Полина Мотызлевская