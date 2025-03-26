Прокуратура на Камчатке потребовала ускорить уборку снега после бури

Прокуроры проверяют уполномоченные органы Камчатского края на предмет выполнения своих обязанностей по очистке населенных пунктов от снега, сообщили «Ъ» в надзорном органе. По поручению прокурора региона Дмитрия Рычагова организован контроль за обеспечением работы коммунальных служб в связи со сложной транспортной обстановкой в Петропавловске-Камчатском. Нормативные сроки устранения последствий снежного циклона, охватившего регион 23–24 марта, уже прошли. По данным Камчатгидромета, только за сутки в столице региона выпало 62% месячной нормы осадков.

Прокуроры проверяют полноту мер по обеспечению безопасности дорожного движения и подрядчиков на предмет исполнения контрактов, наличия необходимой техники, работников. По итогам проверки будут приняты решения по привлечению виновных к ответственности, сообщила старший помощник прокурора Елизавета Денисюк.

Населенные пункты на юге Камчатки до сих пор не могут прийти в нормальный режим после обильного снегопада. Общественный транспорт не выходил на линии 24 марта, а сейчас работает с большими проблемами. Не обеспечен нормативный проезд ко многим социальным учреждениям, образуются большие пробки.

В канун зимы по инициативе губернатора Владимира Солодова в Петропавловске-Камчатском сменился мэр. В отставку ушла большая часть опытной команды предыдущего главы города, в том числе люди, отвечавшие за снегоуборку.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский