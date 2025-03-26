В Уфе будут оплачивать похороны погибших в трех регионах РФ участников СВО

Депутаты горсовета Уфы приняли решение о похоронах за счет муниципального бюджета военнослужащих, погибших в Брянской, Курской и Белгородской областях.

Сейчас право на бесплатные похороны имеют семьи участников СВО, погибшие в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщил первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников. Необходимость расширения круга получателей меры дополнительной соцподдержки возникла после того, как в трех приграничных регионах России с 10 августа 2024 года был введен режим контртеррористической операции.

Горсовет Уфы принял решение об организации погребальных церемоний для погибших военнослужащих за счет бюджета в июне 2023 года. Максимальная сумма финансирования составляет 100 тыс. руб. на каждого погибшего. Организацией похорон занимается муниципальный Комбинат спецобслуживания.

Наталья Балыкова