Глава СК поручил ускорить расследование убийства 20-летнего жителя Пятигорска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование убийства молодого человека в Пятигорске после обращения матери погибшего. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В марте группа подростков жестоко избила 20-летнего парня, причинив ему тяжкие травмы, включая черепно-мозговую. Один из нападавших, 14-летний подросток, задушил пострадавшего. Несмотря на участие нескольких несовершеннолетних, к ответственности привлечен только один фигурант»,— следует из сообщения.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство) в отношении 14-летнего подростка. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Следственного управления СК России по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому в кратчайшие сроки установить всех участников преступления и задержать их, а также представить оперативный доклад.

Также господин Бастрыкин дал указание Главному управлению криминалистики СК России оказать помощь в расследовании, включая выезд на место происшествия. Исполнение поручений и ход расследования находятся под контролем центрального аппарата Следственного комитета.

Николай Аксенов