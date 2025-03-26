Производство вакуумных насосов для шахт и рудников запущено в Кузбассе

В Новокузнецке «Завод модульных дегазационных установок» («Завод МДУ») запустил производство ротационных вакуумных насосов, которые ранее импортировали в Россию. Оборудование используется в сборке модульных установок, предназначенных для дегазации и утилизации метана из шахт и рудников. Инвестиции в производственную линию составили более 135 млн руб., из которых 70 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), а 30 млн руб. — по федерально-региональной программе «Комплектующие изделия» ФРП Кузбасса.

Мощность производства на первом этапе составит до 60 насосов ежегодно, необходимых для комплектации 12 модульных установок. В будущем «Завод МДУ» планирует увеличить объем производства вдвое — до 120 насосов в год.

За счет отказа от закупки европейских насосов уровень локализации конечной продукции — дегазационных модульных установок — увеличился с 70% до 90%. «Ранее мы комплектовали наши модульные дегазационные установки европейскими вакуумными насосами, но это стало невозможным после их ухода из России. В качестве альтернативы остались только азиатские аналоги, которые по своей специфике не совсем подходят для нашего оборудования, их качество на порядок ниже»,— рассказал генеральный директор предприятия Иван Китаев.

В числе клиентов компании такие крупные угледобывающие предприятия, как «СУЭК», Южкузбассуголь» и «Сибуглемет».

ООО «НПП «Завод МДУ» основано в 2009 году, общая площадь предприятия более 15 тыс. кв. м. Согласно данным ЕГРЮЛ единственным владельцем компании является Иван Китаев. Выручка предприятия в 2023 году составила 2,1 млрд руб., прибыль 603 млн руб., указано в Rusprofile.

Лолита Белова