В Тольятти вынесен приговор курьеру телефонных мошенников

В Тольятти состоялся суд над 23-летним жителем Ставропольского района, который обвинялся в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в сентябре 2024 года мужчина под видом доверенного лица приехал к пенсионеру, которого телефонные мошенники ввели в заблуждение, сообщив о необходимости передачи денег.

Мужчина получил от пенсионера 350 тыс. руб. якобы для проверки их банковским учреждением.

«Подсудимый вину в преступлениях признал, частично возместил ущерб на общую сумму 60 тыс. руб.»,— заявили в надзорном ведомстве.

Суд назначил курьеру наказание в виде принудительных работ сроком на 1,5 года с удержанием 10% заработной платы в доход государства ежемесячно.

Что касается «работодателей» курьера, то расследование в отношении их продолжается.

Алексей Алексеев