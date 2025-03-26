В Тольятти вынесен приговор курьеру телефонных мошенников
В Тольятти состоялся суд над 23-летним жителем Ставропольского района, который обвинялся в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, в сентябре 2024 года мужчина под видом доверенного лица приехал к пенсионеру, которого телефонные мошенники ввели в заблуждение, сообщив о необходимости передачи денег.
Мужчина получил от пенсионера 350 тыс. руб. якобы для проверки их банковским учреждением.
«Подсудимый вину в преступлениях признал, частично возместил ущерб на общую сумму 60 тыс. руб.»,— заявили в надзорном ведомстве.
Суд назначил курьеру наказание в виде принудительных работ сроком на 1,5 года с удержанием 10% заработной платы в доход государства ежемесячно.
Что касается «работодателей» курьера, то расследование в отношении их продолжается.