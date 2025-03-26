В Пятигорске СК проверят водителя маршрутки, выгнавшего ребенка
Региональные следователи начали проверку конфликта в Пятигорске между несовершеннолетней и водителем городского автобуса. По версии пострадавшей стороны, водитель отказался принимать оплату у 15-летней пассажирки из-за изношенности банкноты, а после выгнал ее из салона, сообщили в краевом СУ СК.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Несколько дней назад жительница Пятигорска Екатерина Шевченко рассказала о происшествии, случившимся с ее дочерью. Девочка оплатила проезд 50-рублевой купюрой, но водителю не понравилось состояние денег. На остановке «Дуэль Лермонтова» он выгнал ребенка из салона автобуса и позднее перевел деньги обратно, оплатив ей такси.
Проверку инцидента организовал руководитель краевого следственного управления Владимир Хорольский.