В Балашове ждет суда директор фирмы по делу о невыплате зарплаты

В Балашове Саратовской области суд рассмотрит уголовное дело о невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) в отношении 42-летнего гендиректора ООО «Новый Континент-Балашов». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, фигурант намеренно не выплачивал в полном объеме более двух месяцев зарплату сотруднику. Речь идет о сумме в 96 тыс. руб.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов