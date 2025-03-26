Спикер Государственной думы Вячеслав Володин направил поздравления депутатскому корпусу и населению Татарстана в связи с 30-летием Государственного Совета Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил татарстанцев с 30-летием Госсовета

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил татарстанцев с 30-летием Госсовета

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В своем обращении к председателю Госсовета Республики Татарстан Фариду Мухаметшину глава нижней палаты парламента России отметил, что за три десятилетия работы народные избранники создали прочный законодательный фундамент для развития региона и достижения высоких показателей в социальной и экономической сферах.

«Депутаты, представляя интересы избирателей, ведут работу, направленную на решение вопросов, важных для жителей региона. Способствуют совершенствованию системы образования, здравоохранения, инвестиций, реализации масштабных проектов в промышленности, энергетике, строительном комплексе, сельском хозяйстве», — отметил господин Володин.

Особое внимание Володин уделил значимости качественной законодательной работы для решения задач, стоящих перед регионом, и повышения благосостояния татарстанцев.

Артём Дергунов