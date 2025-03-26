В Татарстане выявили 24 зоны возможных подтоплений перед паводками

На территории Татарстана установлено 24 точки возможных подтоплений и затоплений перед паводками. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выявили 24 места возможных подтоплений перед паводками

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ В Татарстане выявили 24 места возможных подтоплений перед паводками

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Общая площадь потенциальных зон подтопления составляет 1,6 тыс. га. Они расположены в Альметьевске и Агрызе, а также в Буинском, Лениногорском, Нижнекамском и Нурлатском районах.

На сегодняшний день подтоплен один низководный мост в Азнакаевском районе на реке Ик. В целом уровень воды в реках Татарстана находится ниже опасных значений.

Дарья Сайфиева