В Челябинской и Курганской областях из берегов вышли четыре реки

В Челябинской области из берегов вышли реки Урал, Уй и Караталаят, в Курганской — Уй и Исеть. Информация опубликована на сайте гидрометцентра России.

В Челябинской области разлив рек наблюдается около сел Кизильское и Степное, а также у города Карталы; в Курганской — возле сел Усть-Уйское и города Шадринска. На ближайшие три дня сохраняется прогноз превышения отметки выхода воды на пойму. Кроме того, выше села Звериноголовское в Курганской области может подняться река Тобол.

В Кургане 25 марта установлен новый максимум температуры — плюс 11,1 градусов. Прошлый максимум — плюс 9,9 градусов — фиксировался в 2006 году.

Виталина Ярховска